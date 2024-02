Musica sulla neve Marabù celebration

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si terrà sabato prossimo un evento molto speciale che si svolgerà all’aperto nel piazzale alla partenza della seggiovia quadriposto di Cerreto Laghi. Un evento per rinsaldare la storiale risalente all’inverno 1953-1954 con quella dell’inverno attuale 2023-2024, tutto all’insegna del programma “70 anni insieme“. L’appuntamento con il ““ è alle 16, mentre alle 18 vi sarà la sorpresa per tutti i partecipanti costituita da una fiaccolata in collaborazione con la scuola di sci di Cerreto Laghi. Un’ulteriore occasione per gli appassionati della, i turisti e i curiosi di fare conoscenza con una delle più famose stazioni di sport invernali dell’Appennino Tosco-Emiliano. R.O.

