Muore Antonio Paolucci | una delle figure più autorevoli del mondo dell’arte italiana

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si è spento, all’età di 84 anni,, eminente storico, ex ministro dei Beni Culturali durante il governo Dini, ex direttore dei Musei Vaticani e molto altro. L’estremo saluto gli sarà dato domani 6 febbraio nella basilica della Santissima Annunziata di Firenze alle 15:30., una vita al servizioLo racconta L'articolo proviene da Il Difforme.

Storico dell'arte e ministro per i Beni culturali nel governo Dini è scomparso a Firenze, all'età di 84 anni. Lo storico dell'arte Antonio Paolucci, ...Ascolta l'audio E' morto all'età di 84 anni Antonio Paolucci, uno dei più noti e amati storici dell'arte italiani. Nato a Rimini nel '39, fu soprintendente per i beni…