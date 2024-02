Mozione sullo stadio | il Milan decida dove stare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) "Il sindaco di San Donato Francesco Squeri richieda un incontro congiunto col sindaco dio Giuseppe Sala, i rappresentanti dele quelli di Sportlifecity per chiarire una volta per tutte, e in modo inequivocabile, se ilintenda proseguire unicamente l’iter previsto per la realizzazione di unodi proprietà nel comparto San Francesco a San Donato, oppure se stia valutando ulteriori ipotesi, ad esempio quella di rimanere a San Siro". L’appello arriva da Nicola Forenza (Lega), consigliere comunale di minoranza a San Donato, ed è contenuto in unada discutere nel parlamentino locale. Obiettivo dell’incontro invocato dal leghista "è fare chiarezza, per evitare un eventuale spreco di tempo e risorse da parte del Comune di San Donato", che in seguito alla richiesta di variante ...