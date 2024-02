Moviola Inter-Juventus | Maresca dà una gran risposta a chi parlava!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 febbraio 2024)ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Napoli, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Fabiovoto 7,5. Prima di valutare gli episodi bisogna dire una cosa: è stato bravissimo. Perché non era semplice, in una partita del genere, gestire praticamente tutto senza difficoltà e dopo i tanti veleni e le tante parole da una parte. Inizia con un richiamo a Dusan Vlahovic, dopo un fallo su Alessandro Bastoni in ritardo. Rende inevitabile il cartellino giallo al 18? per il serbo, al suo terzo fallo (più per le proteste). Ammonito con ...