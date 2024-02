Mourinho Roma | il retroscena | ha lasciato l’anello della Conference a Trigoria

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 febbraio 2024)sull’addio dialla: hanell’armadietto di Pellegriniregalatogli dalla squadra dopo laIl Messaggero torna a parlare dell’addio di Josealla. Come riportato dal quotidiano capitolino, il tecnico, prima di andare via, avrebberegalatogli dalla squadra adopo la vittoriaLeague, più precisamente nell’armadietto del capitano Loreno Pellegrini. Una lettura polemica da parte del quotidiano, che spiega come lo Special One si sia sentito tradito dalla squadra, che dopo il suo esonero ha immediatamente avallato la scelta di Daniele De Rossi. Proprio lo stesso ...