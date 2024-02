Motomondiale | Test Sepang Bagnaia Mi è mancata la mia Desmosedici

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il ducatista campione del mondo: "Sono davvero felice di tornare in pista" ROMA - Archiviato l'evento 'Campioni in Pista' e la presentazione del team a Madonna di Campiglio, Francescoed Enea Bastianini sono ora pronti a tornare finalmente in pista aper affrontare le prime tre giorna

