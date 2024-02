MotoGP | piloti in pista per i test di Sepang Bagnaia | “Mi è mancata la Desmosedici” Bastianini | “Sono fiducioso”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tutto pronto aper le prime giornate diin vista del Mondiale 2024. Tra i protagonisti, a partire da martedì 6 febbraio, ci saranno anche Peccoed Enea, che avranno l’opportunità di provare laGP. La moto è stataata in questi giorni da Michele Pirro, pilota del team di sviluppo, protagonista dello shakedown proprio sul circuito malese lo scorso weekend. La palla, però, passa ora aiufficiali. “Mi èla moto in questa pausa,molto contento di tornare in. L’ultimoa Valencia aveva dato riscontri positivi e in questi giorni Michele ha portato avanti il lavoro. Ci aspettano tre giornate impegnative, speriamo che il meteo ci ...

Conclusa la prima giornata di Shakedown MotoGP sulla pista malese di Sepang dove per i prossimi ...che grazie alle concessioni potranno far lavorare in pista anche i propri piloti titolari ...MotoGP Monster Energy Yamaha - Fabio Quartararo ha parlato durante la presentazione della nuova Yamaha M1 MotoGP con cui affronterà la stagione 2024. L'iridato 2021 della Top Class è già stato in pist ...E” tutto pronto a Sepang per una tre giorni di test ufficiali di MotoGP. I piloti della top-class scenderanno in pista da domani in Malesia per definire gli ultimi dettagli in vista dell’inizio della ...