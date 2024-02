MotoGP | Francesco Bagnaia | “Mi è mancata la mia Ducati | saranno tre giorni di test importanti”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Da domani all’8 febbraio a Sepang (Malesia) le squadre dia lavoro per mettere a punto le nuove moto in vista del Mondiale 2024. C’è grande curiosità per questo campionato, specialmente per il passaggio al Team Gresini dello spagnolo Marc Marquez. Il pilota iberico, dopo aver deciso di lasciare la Honda, vuole tornare competitivo e avrà a disposizione unaGP23. Sarà interessante capire quale sarà il processo di adattamento di Marc alla Rossa, nella considerazione che il suo non sarà un trattamento da pilota ufficiale. Sarà invece nel Team Factoryche vorrà confermarsi per la terza volta consecutiva campione del mondo in questa categoria, nella consapevolezza che non sarà assolutamente semplice. “Mi èla mia Desmosedici GP in questa pausa ...