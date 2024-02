MotoGP | calendario Test Sepang 2024 | programma | orari | dove vederli in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Quando manca poco più di un mese al via del Motomondiale, che inizierà ufficialmente nel weekend 8-10 marzo a Lusail con il Gran Premio del Qatar, sul circuito dista per andare in scena una finestra dicollettivi per lada martedì 6 a giovedì 8 febbraio in cui saranno impegnati i collaudatori delle varie case e tutti i piloti titolari della griglia. Si preannuncia dunque una tre-giorni molto interessante in Malesia per valutare le sensazioni di alcuni top rider sulle nuove moto, in attesa di avere un quadro più indicativo quando il cronometro comincerà a contare davvero. Riflettori puntati sulla pattuglia Ducati ed in particolare sul campione del mondo in carica Francesco Bagnaia e sull’otto volte iridato Marc Marquez. Quest’ultimo andrà alla ricerca di un buon feeling con la Desmosedici GP23 ...