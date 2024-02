Morto suicida nel Cpr di Ponte Galeria | Magi | “Questi luoghi sono buchi neri dell’umanità | Meloni venga a visitarli e poi li chiuda”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “Al Cpr diRoma un ragazzo di 22 anni proveniente dalla Guinea si è tolto la vita impiccandosi all’inferriata esterna del suo settore.poi scoppiate delle proteste, con alcuni detenuti abbiamo parlato questa mattina, così come abbiamo parlato con gli infermieri. Il ragazzo era disperato, nei giorni scorsi piangeva…deidel diritto ein cui l’afflizione è tutto quello che le persone detenute possperare di avere nell’arco delle 24 ore. Non è garantito nulla, dalle condizioni igieniche a quelle di salute”, Così Riccardo, deputato e segretario di +Europa, fuori dal Cpr di ...

La Procura di Roma ha avviato una indagine per istigazione al suicidio in relazione alla morte di un cittadino della Guinea che sabato si è tolto la vita all'interno del Centro di permanenza per i ...I disordini sono scoppiati dopo che un 22enne originario della Guinea si è suicidato. Il giovane è stato trovato morto ieri mattina. Alcuni ospiti hanno sfondato due grate di ferro, tentato di ...Sono 14 i migranti arrestati dalla polizia per la rivolta di ieri al Cpr di Ponte Galeria, in provincia di Roma. I disordini sono scoppiati dopo che un 22enne originario della Guinea si ...