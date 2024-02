Morti marito e moglie nel maxi-tamponamento sull’A21 causato dalla nebbia | 64 le persone soccorse

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Brescia, 5 febbraio 2024 – La-emergenza sull’autostrada A21 Torino-Bescia, almeno dal punto di vista dei soccorsi, si può dire conclusa e il bilancio è letteralmente tragico: duesono morte e oltre 60 sono rimaste coinvolte nel gigantescoa catena di lunedì mattina tra Manerbio e Pontevico dove la circolazione è andata in tilt con la chiusura del tratto. In totale sono state 11 i differenti incidenti rilevati con decine di veicoli interessati tra camion, furgoni, due bisarche e varie automobili. Le vittime I duesono, rimasti intrappolati nelle lamiere dell’automobile su cui viaggiavano. Preoccupano le condizioni di un’altra persona trasportata in ospedale in codice rosso. Il bilancio finale In totale le...