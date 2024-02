Morte Losi | il messaggio di Gravina | «Dopo Riva l’Italia perde un altro campione»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, con una nota ha voluto mandare un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Giacomo. Le sue dichiarazioni: «La FIGC e il presidente federale Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari di Giacomo, ex difensore della Roma e della Nazionale morto ieri all'età di 88 anni. Questa sera, in occasione del posticipo della 23ª giornata del campionato di Serie A tra Roma e Cagliari, verrà osservato un minuto di raccoglimento e la squadra giallorossa scenderà in campo con il lutto al