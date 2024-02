Morte di Vittorio Emanuele I funerali su invito al Duomo di Torino Poi sarà sepolto a Superga

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) "Ariposano i Savoia che non hanno regnato. Dunque anch’io sono destinato lì".conosceva la fine del viaggio. Non il Pantheon riservato ai re, ma la sommità di quella collina intrisa di storia e tragedia dove per un motivo o per un altro tutti si commuovono. Contribuiscono le Alpi, che nei giorni limpidi diventano la quinta esagerata disegnata da uno scenografo megalomane. Ci mette del suo l’allineamento perturbante fra la basilica a 669 metri, il Palazzo Reale die, in fondo alla retta di corso Francia, il Castello di Rivoli, secondo i progetti mai completati destinato a diventare la reggia esterna alla capitale. E infine quel trauma non rimosso, il ricordo del 4 maggio 1949, quando alle 17.03 un aereo con a bordo la squadra delsi schiantò contro il ...