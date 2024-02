Morbillo | boom di casi negli adulti nel Lazio | la Regione invita a vaccinarsi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un aumento dei pazientiche contraggono il, in particolare con età media di 35/36 anni si sta verificando nella; tuttavia, le misure di prevenzione in strutture di cura e ospedaliere contro covid limitano la diffusione ai “secondari”, cioè sanitari e utenti che vengono a contatto col malato. Lo ha sottolineato Emanuele Nicastri, direttore dell’unità di Malattie infettive ad alta intensità di cura dell’ospedale Spallanzani di Roma, commentando, su diverse testate locali, la circolare emanata dallaper rinnovare agli operatori sanitari le raccomandazioni di prevenzione, controllo e l’invito a. “Da dicembre è in atto una ripresa sensibile deiditra ...

