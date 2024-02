Morbillo | allarme nel Lazio | casi in 30enni | qual è la situazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) – Nel"c'è unnegli adulti, rivediamonei giovani,non vaccinati, e personalmente è unaa cui noi medici di famiglia non assistevamo da decenni. Ilè una malattia che non va sottovalutata perché è un virus 'cattivo' che porta febbre alta e l'enatema, un rush cutaneo nelle

Perché nel Lazio c'è questa recrudescenza di morbillo negli adulti "Queste malattie, appena spegni la 'luce', riemergono, ma non vanno davvero sottovalutate anche se si pensa di essere giovani e in b ...Morbillo, Bartoletti: nel Lazio rivediamo casi in 30enni. È una malattia seria che non va sottovalutata ...Il direttore scientifico della Simit: "Un aumento dei casi di morbillo c'è già stato nel 2017, dopo una riduzione delle vaccinazioni. Alta contagiosità" ...