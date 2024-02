Monza | Galliani | “Con Palladino decidiamo a fine campionato Papu Gomez? Non dipende da noi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Adrianosi è intrattenuto con i giornalisti prima dell’inizio dell’Assemblea odierna della Lega Serie A, un’occasione per l’amministratore delegato e vicepresidente vicario deldi rispondere alle domande sul futuro del tecnico Raffaele. “Rispettiamo i patti, abbiamo detto che ne parleremo ae così sarà – spiega– La Serie A finisce il 26 maggio, quindi ci vedremo il 27.? Noi speriamo ma nonda noi, c’è un’udienza il 12 febbraio e in base a quella vedremo.” Una battuta inanche su Inter-Juventus: “Parlo solo del, anche se ovviamente ho visto la partita e secondo me l’Inter come organico è nettamente più forte. Poi nel calcio ...