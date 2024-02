Monte Morello | ferito in un sentiero | interviene l’elicottero Pegaso

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Sesto Fiorentino, 5 febbraio 2024 – Questa mattina nella zona di(FI) i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un uomo, che aveva bisogno d’immediata assistenza medica. L’uomo è stata avvistato da alcuni biker in transito che hanno fatto la richiesta di soccorso. Intorno alle ore 10:35 quindi, sono arrivati sul posto i soccorsi e hanno raggiunto il. Nel frattempo è sopraggiunto l'elicottero sanitario1, che ha effettuato il recupero con il verricello e trasportato l’uomo in ospedale.

