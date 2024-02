Monte Bianco | sci alpinista francese 20enne precipita nel vuoto

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Aosta, 5 febbraio 2024 - Tragedia sul massiccio del: unventenne è morto dopo essereto nel. La vittima stava scendendo con un compagno sulla cresta di confine italo-, nel tratto che va dai Domes de Miage al rifugio Durier. Quando a circa 3.400 metri di quota "èto per circa 150 metri, fino al ghiacciaio sottostante", ha spiegato un portavoce del Peloton de Haute montagne della gendarmeria di Chamonix (Francia). "Era correttamente equipaggiato ed è caduto sul versante italiano" del massiccio, ha spiegato il portavoce. L'allarme per la tragedia era stato lanciato la notte scorsa e il ritrovamento del corpo è avvnuto oggi pomeriggio.

Un alpinista francese ventenne è morto dopo essere precipita to sul massiccio del Monte Bianco . Procedeva in discesa, con un compagno, sulla cresta ... (feedpress.me)

Un alpinista francese ventenne è morto dopo essere Precipita to sul massiccio del Monte Bianco . Stando alle prime ricostruzioni, il giovane stava ... (thesocialpost)

Un giovane alpinista francese ha perso la vita in seguito a una caduta sul massiccio del Monte Bianco . Il ventenne stava scendendo lungo la cresta di ... (tg24.sky)

22.00 Un alpinista francese ventenne è morto Precipita ndo sul massiccio del Monte Bianco . Procedeva in discesa, con un compagno, sulla cresta di ... (servizitelevideo.rai)

Aosta, 5 febbraio 2024 - Tragedia sul massiccio del Monte Bianco: un alpinista francese ventenne è morto dopo essere precipitato nel vuoto. La vittima stava scendendo con un compagno sulla cresta di c ...Un alpinista francese ventenne è morto dopo essere precipitato sul massiccio del Monte Bianco. Procedeva in discesa, con un compagno, sulla cresta di confine italo-francese, nel tratto che va dai ...Un giovane alpinista francese ha perso la vita in seguito a una caduta sul massiccio del Monte Bianco. Il ventenne stava scendendo lungo la cresta di confine italo-francese insieme a un compagno, nel ...