Montagne Russe | Edy Angelillo e Pietro Longhi in scena al Manzoni

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 5 febbraio 2024), Edydebuttano al Teatrocon una storia ricca di colpi diper la regia di Enrico Maria Lamanna Un incontro galante dai risvolti sempre più misteriosi e inaspettati. In una storia ricca di colpi diEDYsono i protagonisti al Teatrodi Roma didi Eric Assous, per la regia di Enrico Maria Lamanna, inda giovedì 1 a domenica 18 febbraio. Un uomo maturo e affascinante, con moglie e figlio in vacanza, incontra casualmente in un bar una donna decisamente attraente. Un invito a salire da lui sembra essere il preludio di una ...