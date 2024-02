Mondo ultime notizie Israele | Guterres nomina commissione indagine su Unrwa

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il Senato americano ha reso pubblico un accordo bipartisan sulla legge per gli aiuti all’Ucraina,e Taiwan e i fondi per la crisi migranti al confine meridionale degli Stati Uniti. L’intesa da 118 miliardi di dollari prevede regole più rigide sulle richieste d’asilo, la condizione che i repubblicani avevano posto per dare il via libera agli altri aiuti. Se approvato dal Congresso, sarebbe la legge più aggressiva sulla sicurezza dei confini e sull’immigrazione degli ultimi decenni. Secondo il consigliere per la sicurezza americana Jake Sullivan l’accordo sugli ostaggi rapiti a Gaza non è dietro l’angolo.