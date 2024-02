Mondiali nuoto e pallanuoto Doha 2024 | dove vederli in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tutto pronto per ididi, in programma da venerdì 2 a domenica 18 febbraio: ecco la programmazione e tutte le informazioni per seguirli in diretta tv e. Grande attesa per la rassegna iridata nella capitale qatariota, che oltre alle medaglie assegnerà anche gli ultimi pass disponibili per i Giochi Olimpici di Parigi. Oltre due settimane di gara ricche di eventi train vasca,in acque libere, palla, tuffi eartistico. TV E– Ididigodranno della copertura televisiva della Rai, che oltre a trasmettere le gare principali in tv tra Rai 2 e Rai Sport, sfrutterà ...