Mondiali Doha 2024 | il programma di domani Orari 6 febbraio | dove vederli in tv | italiani in gara

(Di lunedì 5 febbraio 2024), martedì 6, andrà in scena la quarta giornata deidegli sport acquatici a(Qatar). Nuoto in corsia, nuoto in acque libere, nuoto artistico, pallanuoto, tuffi e tuffi dalle grandi altezze terranno banco fino al 18. Nel day-5 saranno il torneo di pallanuoto femminile, la danza in vasca e le gare dei tuffi a regalare emozioni. Giorgio Minisini tornerà in scena nei preliminari del solo libero maschile. L’azzurro vuole riscattarsi dopo la delusione del duo mixed tecnico,a causa di un suo errore la medaglia è sfumata. Danza in vasca che proporrà anche la Finale del team tecnico con l’Italia e quella del solo libero femminile con Susanna Pedotti, partner di Minisini nella prova citata. Nei tuffi Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci andranno a caccia ...

MONDIALI 2024 - L'Italia centra la finale del tecnico a squadre: Azzurre al 6° posto nei preliminari ma a causa di una penalità sul 6° elemento. Dominio Cina.Seconda giornata per i Mondiali di pallanuoto al femminile in quel di Doha. Dopo l'esordio nettamente vincente contro la Gran Bretagna torna in acqua il Setterosa che domani se la vedrà, in un'altra p ...IN AGGIORNAMENTO - Avvolte in costumi gialli scintillanti con strass d’argento le ragazze dell’Italy team tech iniziano il loro mondiale in Qatar sulle note elettroniche della Disco Dance Carneval Qui ...