Mondiali di Pallanuoto | il Setterosa è grande all’esordio | Gran Bretagna battuta

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Doha – E’ stato unesordio per ilaidia Doha. l’Italia di Coach Carlo Silipo vince con lae di misura con il punteggio di 22-10. La prossima gara ci sarà domani pomeriggio alle 14,00 con il Sud Africa. “E’ stata una partita come immaginavamo. Le cose migliori sono state nelle ripartenze e le giocate in velocità sui centroboa. In quelle negative metto le tante espulsioni prese perché il metro arbitrale è sempre mutevole. Questa è una componente da valutare, perché nella prima parte del torneo l’arbitraggio condizionerà le partite almeno fino alla fase di eliminazione diretta. Col Sud Africa per migliorare quello che non è andato bene, in vista della partita più importante contro il Canada l’8 febbraio”. Dichiara ...