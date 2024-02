Mondiali di Pallanuoto | il Settebello travolge il Kazakistan all’esordio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Doha, 5 febbraio 2024 – Una pioggia di gol azzurri hanno inondato il33-3. E’ stato un super esordio per l’Italia di Coach Campagna aidiMaschile. E ilprocede allora verso la seconda gara. Quest’ultima si svolgerà il 7 febbraio alle 18,00 (ora italiana) con l’Ungheria. “Avevo chiesto concentrazione subito dall’inizio e i ragazzi hanno risposto bene soprattutto in difesa. – ha dichiarato Campagna, come riporta federnuoto.it – Abbiamo assaggiato le condizioni della piscina per la prima volta anche in funzione della gara clou che ci sarà tra due giorni contro l’Ungheria. Si vive per questi match e saremo pronti per una battaglia, crocevia per il nostro torneo”. Il tabellino, il racconto della gara, i gironi e il programma (federnuoto.it) Tabellino ...