Mondiali di Pallanuoto | il Settebello oggi all’esordio con il Kazakistan

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Doha – Ilarriva dagli Europei dicon la medaglia di bronzo al collo, con il desiderio di strappare la qualificazione olimpica aidi Doha. L’Italia di Coach Campagna esordiscealle 17 con il. Gli Azzurri arrivano in Qatar, reduci da un common training impegnativo con Grecia e Croazia a Dubai e puntano direttamente il secondo match del 7 febbraio alle 18.30 contro l’Ungheria campione in carica, che deciderà il destino del percorso iridato. Chi vince questa partita va direttamente ai quarti di finale e mette un’ipoteca verso il pass per Parigi. Poi il 9 febbraio alle 10.00, ci sarà la chiusura del gruppo D contro la Romania. “Dopo Zagabria abbiamo fatto un richiamo fisico e anche tattico al Centro federale di Ostia – spiega Campagna alla vigilia ...

Doha – E' stato un grande esordio per il Setterosa ai Mondiali di Pallanuoto a Doha. l'Italia di Coach Carlo Silipo vince con la Gran Bretagna e di misura con il punteggio di 22-10. La prossima gara ...L'incontro tra Italia e Kazakistan, primo turno dei Mondiali di pallanuoto, si gioca oggi, lunedì 5 febbraio, alle ore 17, all'Aspire Dome di Doha e sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e in streaming ...