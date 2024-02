Mondiali di nuoto Doha 2024 | gli italiani in gara il 6 febbraio e orari tv

Doha, 5 feb. - (Adnkronos) - "Le ultime ore di attesa sono state lunghissime. E’ stato un avvicinamento difficile. Da ieri sera il pensiero del doppio ogni tanto tornava a bussare ed io provavo a mett ...Doha, 5 febbraio 2024 – Alla quinta finale in competizione, Giorgio Minisini ha conquistato l’argento nel singolo tecnico. E’ il primo alloro al Mondiale per l’Italia del Nuoto Artistico e anche per l ...Serviva un riscatto. Non sono stati mesi semplici per Giorgio Minisini. Il Golden Boy della danza in piscina ha dovuto lavorare sodo per tornare in forma, dopo l'infortunio al ginocchio con annesso in ...