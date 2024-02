Mondiali di Nuoto Artistico | Minisini è argento nel singolo tecnico | “Vissuta ogni emozione | felice così”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Doha, 5 febbraio 2024 – Alla quinta finale in competizione, Giorgioha conquistato l’nel. E’ il primo alloro al Mondiale per l’Italia dele anche per l’Azzurro. E dopo l’di Tocci e Marsaglia nel sincro dei tre metri (tuffi) la Nazionale ha fatto bis: “Le ultime ore di attesa sono state lunghissime – ha raccontato, come riporta feder.it – E’ stato un avvicinamento difficile. Da ieri sera il pensiero del doppiotanto tornava a bussare ed io provavo a metterlo da una parte. Mi sono ricordato dell’ultima intervista fatta in cui spiegavo che il mio obiettivo era quello di fare una bella esperienza e godermela in pieno. Mi sono detto, okay cerco di entrare in acqua puntando a ...