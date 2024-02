Mondiali di Nuoto 2024 | Minisini d' argento nel Solo Tecnico

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 febbraio– Giorgioconquista la medaglia d'nelaidiin corso di svolgimento a Doha. L'azzurro specialista delartistico ha chiuso la finale al secondo posto, dietro al cinese Yang Schuncheng e davanti al colombiano Gustavo Sanchez. Per il romano si tratta della prima medaglia mondiale in singolo, dando così seguito all'oro europeo conquistato proprio a Roma nel 2022. La prova disi è conclusa con 245.3166 punti contro i 246.4766 punti ottenuti dall'iridato cinese. Per l'Italia è il secondodi questa spedizione in Qatar. L'atleta azzurro ha pagato un finale di routine meno brillante del resto della prova, accarezzando l'oro fino all'ultimo ...

Serviva un riscatto. Non sono stati mesi semplici per Giorgio Minisini. Il Golden Boy della danza in piscina ha dovuto lavorare sodo per tornare in forma, dopo l'infortunio al ginocchio con annesso in ...Ecco l'acuto che aspettavamo dall'Italia del Nuoto Artistico! Nell'acqua dell'Aspire Dome di Doha (Qatar), dove si stanno svolgendo i Mondiali di Sport Acquatici 2024, Giorgio Minisini chiude al 2° ...Seduto sul divano bianco a bordo vasca della piscina di Doha, dove i concorrenti del nuoto artistico aspettano in ansia il giudizio che fa classifica, Giorgio Minisini è serio. Sorride quando apprende ...