Mondiali di calcio 2026 | la finale a New York il 19 luglio Infantino | “Partita inaugurale a Città del Messico”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) – La finalissima deideldelsi giocherà al Metlife Stadium di Newil 19. Lo ha annunciato oggi la Fifa. La finalina per il terzo e quarto posto si disputerà all’Hard Rock Stadium di Miami. La Fifa ha fatto anche sapere che il Canada giocherà la sua primanel torneo il 12 giugno a Toronto, e nello stesso giorno esordiranno anche gli Usa al SoFi Stadium di Los Angeles. Sarà lo stadio Azteca didelad ospitare ladella Coppa del Mondo didel, l’11 giugno del. Lo ha annunciato oggi il presidente della Fifa Gianniin un evento, trasmesso sul sito della Fifa. Il torneo, per la prima volta allargato a 48 squadre, sarà ospitato da, Stati Uniti e Canada. Il mitico Azteca diventerà così il primo stadio a ospitare la Coppa del Mondo per la terza volta dopo il 1970 e il 1986. L'articolo proviene da Italia Sera.

