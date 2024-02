Molti videogiochi Xbox potrebbero arrivare anche su PS5 o Nintendo Switch Anche il prossimo Indiana Jones

Internamente Microsoft sta ragionando se pubblicare su console concorrenti videogiochi come Indiana Jones e L'Antico Cerchio, Hi-Fi Rush e Sea of ... (dday)

Internamente Microsoft sta ragionando se pubblicare su console concorrenti videogiochi come Indiana Jones e L'Antico Cerchio, Hi-Fi Rush e Sea of ... (dday)

Viene poi fatto notare come sia Sony che Microsoft di fatto siano già attive nel supportare altre piattaforme, con MLB The Show che ormai esce anche su Xbox e PC e molti giochi Microsoft sono ...Sedetevi al vostro banco: “A lezione di fallimento” di Francesca Corrado sta per iniziare. Questa settimana traiamo ispirazione dagli inciampi del game designer Jean-Louis Roubira, autore di due dei p ...Giochi elettronici e videogame sollecitano i sensi, non sono dal punto di vista visivo. Dagli altoparlanti si sprigionano suoni e fragori a tutto volume, un ...