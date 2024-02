Molla la Juve e va in Arabia | 40 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Lantus si è rinforzata sul mercato a Gennaio con Alcaraz e Djalò. Con il ritorno in Champions, i bianconeri saranno protagonisti anche la prossima estate. Un possibile rinforzo però potrebbe svanire Alla fine, come spesso accade con il calciomercato, quello dellantus a gennaio non era affatto chiuso. Cristiano Giuntoli lo aveva ribadito in più di un’occasione, confermando la volontà di proseguire con lo stesso gruppo protagonista, finora, di un campionato ben al di sopra delle aspettative. Un’indiscrezione non certo piacevole per laquella rilanciata dalla stampa spagnola (LaPresse) – Cityrumors.itI bianconeri si sono così rinforzati con un difensore di prospettiva, Tiago Djalò, strappato alla concorrenza dell’Inter e con un centrocampista di talento, Carlos Alcaraz, arrivato in prestito fino a fine stagione dal ...