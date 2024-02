Moioli abbonata al quarto posto | anche in Georgia ai piedi del podio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ancora un(il terzo di fila) per Michelanella coppa del mondo di snoboardcross. La bergamasca, tornata a pieno regime fra le top della specialità, a Gudauri, in, è stata preceduta nella run decisiva dalla britannica Charlotte Banks (al primo trionfo stagionale), che ha preceduto la francese Chloe Trespecul e l’australiana Belle Brockhoff. Si erano fermate nei quarti di finale Sofia Belingheri e Caterina Carpano. La generale premia al momento Trespeuch con 380 punti sucon 275, Brockhoff è terza con 255. Prossimo appuntamento a Sierra Nevada il 2 e 3 marzo con due gare.numero 21 della carriera in Coppa del mondo nello snowboardcross individuale per Omar Visintin. Il 34enne altoatesino del Centro Sportivo Esercito ha conquistato un prezioso ...

