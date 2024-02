Modello ISEE 2024 | le prestazioni e come presentarlo Regole e novità

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L’serve a valutare la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta disociali agevolate, la cui spettanza è subordinata alle condizioni economico-patrimoniali dei soggetti beneficiari, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (il bonus elettrico).Acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente, l’si ottiene previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare.Le informazioni riportate nella DSU sono in parte auto-dichiarate (ad esempio le informazioni anagrafiche) ed in parte, al contrario, acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia entrate (il reddito ...