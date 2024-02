Mo | Meloni | ?Mar Rosso strategico | missione doverosa?

Come sta il governo Meloni? A quasi un anno e mezzo dal suo insediamento, l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni sembra godere di ottima salute. ... (iltempo)

Fratelli d’Italia e Lega hanno chiesto al Viminale di avviare lo sgombero del centro sociale. Ma Piantedosi non ha appigli legali e ha dovuto ... (huffingtonpost)

Un abbraccio col tricolore in mano. Il replay del match point decisivo. Quattro chiacchiere e una risata. Jannik Sinner piomba come un marzi... ... (ilfoglio)

Wanna Marchi : “Per Schlein Meloni è come me? Segretaria Pd non mi piace”

(Adnkronos) – “La Schlein non mi piace assolutamente, mi dà fastidio, io non ho una grande simpatia per la Meloni ma la preferisco sicuramente ... ()