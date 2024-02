Mirko Brunetti | “Voglio sapere cosa pensa Perla di noi” La replica della Vatiero spiazza

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di lunedì 5 febbraio 2024)torna nella casa del Grande Fratello: nuovo confronto connel loft di Cinecittàfa nuovamente capolinea nella casa del Grande Fratello. L’imprenditore romano ed ex gieffino rientra nel loft di Cinecittà per un nuovo confronto con l’ex fidanzataha rifatto tappa in casa su invito del padrone di casa del reality Alfonso Signorini, che ha spintoa un nuovo chiarimento con la. C’è ancora margine di riconciliazione tra di loro? “è maturata tanto e questo è sotto gli occhi di tutti. Questo è l’unico modo che ho per capire quello che hai dentro. Non sono venuto qua a cercare delle risposte, mi sto dando ...