“Mirafiori in cig a marzo” | l’annuncio di Stellantis

Torino, 5 feb. - (Adnkronos) - Un mese intero di cig a marzo per i lavoratori dello stabilimento Stellantis di Mirafiori impiegati sulle linee Maserati e 500 Bev. La decisione è stata comunicata oggi ...Il primo ministro ha replicato all’amministratore delegato Tavares: “Un’auto fatta all’estero non è italiana” Nuovo botta e risposta tra Giorgia Meloni e Stellantis. In un punto stampa al termine del ...TORINO -Un mese intero di CIG a marzo per i lavoratori di Mirafiori (della linea Maserati e 500 BEV): questa la comunicazione giunta in mattinata da parte di Stellantis alle organizzazioni sindacali ...