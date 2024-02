Minisini d' argento nel singolo tecnico | 2^ medaglia Italia a Doha

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.55 Esercizio ai limiti della perfezione per il cinese Shungheng Yang , e supera Minisini per un solo ... (oasport)

Storico quinto posto nei tuffi per Sarah Jodoin di Maria dalla piattaforma 10 metri DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - La quinta finale è quella ...Arriva il pronto riscatto dopo la delusione di ieri, con il brutto errore nel duo misto tecnico con Susanna Pedotti di ieri ai Mondiali di nuoto artistico, per Giorgio Minisini. La stella azzurra infa ...Serviva un riscatto. Non sono stati mesi semplici per Giorgio Minisini. Il Golden Boy della danza in piscina ha dovuto lavorare sodo per tornare in forma, dopo l'infortunio al ginocchio con annesso in ...