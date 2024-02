Minacce a Bassetti | indagati dieci no vax

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) AGI - "La pazienza è la virtù dei forti e io ne ho molta. In quest'ultima settimana, la Procura di Genova ha notificato almeno 10 avvisi di chiusura indagini nei confronti di soggetti che, nel tempo, mi hanno diffamato, insultato e stalkerizzato. Tra questi, il noto esponente del mondo no vax e leader del Fronte di Liberazione Nazionale, Nicola Franzoni, indagato per istigazione a delinquere e atti persecutori a mio danno". Così il professor Matteo, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, spiegando di essere "davvero soddisfatto di questi risultati che, piano piano, stanno arrivando".