Miley Cyrus ai Grammy | i ruggenti capelli Dinasty | come Dolly Parton | dividono il web

(Di lunedì 5 febbraio 2024)ha vinto il suo primodella sua vita ai2024. Il premio che si è aggiudicata è per la miglior registrazione dell’anno, per la canzone Flowers. E mentre la 66esima edizione dei riconoscimenti conferiti dalla National Academy of Recording Arts and Sciences, segna un momento importante nella carriera della 31enne star nata nel Tennessee, sui social e sul web non si fa altro che parlare e scrivere dei suoi. Vaporosi, grintosi,. Meravigliosamente Anni Ottanta. Una chioma che trasmette la grinta della cantante e la sua vicinanza a una tendenza, quella dei voluminosiAnni Ottanta, che qualcuno ha già chiamato ...

La stella del pop entra nella storia, canzone dell'anno è "What Was I Made For" di Billie Eilish mentre Miley Cyrus vince il premio per la "Miglior registrazione" ...Secondo la Recording Academy la miglior registrazione dell'anno è quella del brano Flowers di Miley Cyrus. "Grazie. Però non cambierà niente. La mia vita era favolosa anche ieri. (ANSA) ...