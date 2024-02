Milano | fuga di gas a Corsico | sventrato appartamento al sesto piano di un palazzo “Boato fortissimo”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Paura nel milanese, dove unè esploso poco dopo le 11 di stamattina. La deflagrazione hal’abitazione situata aldi una palazzina a. Al momento dello scoppio, che ha abbattuto i muri perimetrali dell’abitazione, in casa erano presenti due persone, rimaste illese. L’edificio è stato evacuato per consentire ai soccorritori di mettere in sicurezza l’area e di verificare la stabilità degli altri appartamenti. I vigili del fuoco stanno svolgendo gli accertamenti per fare luce sulle cause dell’accaduto. Gli abitanti, riporta il Corriere della Sera, hanno raccontato di aver sentito un forteseguito dal rumore delle macerie. In base alle prime informazioni, si ipotizza unadi gas.

