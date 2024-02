Milano | esplode un appartamento in una palazzina a Corsico | possibile fuga di gas Due persone in salvo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Unè esploso al sesto piano di una, nell’hinterland a sud-ovest di, forse a causa di unadi gas. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero vittime né feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. Al momento dell’esplosione all’interno dell’disi trovavano due, rimaste fortunatamente illese. È quanto riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti con 5 mezzi del Comando die 25 uomini. L’edificio è stato evacuato per consentire alle squadre di mettere in sicurezza l’area e di verificare la staticità degli altri appartamenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.