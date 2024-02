Milano Dove mangiare in Paolo Sarpi per il Capodanno Cinese e non solo | fine dining | asiatici | pizzerie | street food | market La guida definitiva

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L’area che ha in via, oggi totalmente pedonale, la sua arteria principale, è nota come la Chinatown milanese, il quartiere che identifica la comunità asiatica stabile nel capoluogo lombardo spesso da svariate generazioni. Siamo a nord-ovest, con Porta Volta e il Cimitero Monumentale a Nord e corso Sempione e l’Arena Civica del Parco Sempione a Sud. Qui fino agli anni Venti del secolo scorso c’era ancora aperta campagna, e quello che veniva chiamato “borgh di scigulatt” (borgo dei produttori di cipolle o Borgo degli Ortolani) era un gruzzolo di cascine con produzione di frutta e ortaggi e, sin dalladell’Ottocento, di “impianti” per la lavorazione della seta, la stessa attività cui era dedita la comunitàproveniente dallo Zhejiang proprio negli anni Venti. Via...