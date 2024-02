Milano-Cortina | Pizzarotti | ' realizzeremo pista da bob a Cortina nei modi e nei tempi previsti' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - “Accogliamo con soddisfazione l'aggiudicazione per la costruzione della nuovada bob di, siamo convinti di poter realizzare questa opera neie neinel bando di gara. Pur essendo consapevoli della sfida che ci attende, la storia centenaria della nostra impresa è costellata da realizzazioni altrettanto complesse, anche in ambito sportivo, che abbiamo sempre portato a termine con successo". Lo ha dichiarato Paolo, presidente dell'Impresain riferimento all'aggiudicazione della costruzione dellada bob aper le Olimpiadi del 2026. La commessa, dal valore complessivo di 81 milioni di euro, prevede 625 giorni di cantiere per la realizzazione complessiva dell'opera. Lada bob, cuore del progetto, avrà una lunghezza di 1.650 metri (comprensiva di outrun) e si snoderà in 16 curve per un dislivello di 110 metri. La consegna dei lavori a Impresaè prevista per il prossimo 18 febbraio, ladovrà essere completata entro marzo 2025. L'azienda lavorerà prevalentemente con aziende nazionali e del territorio. Nei momenti di picco, nel cantiere saranno occupati fino a 200 operai. Il cantiere continuerà fino a novembre 2025 per completare gli edifici “partenze” e “arrivi”, gli impianti di corredo allae le opere di finitura. Il tutto sarà utilizzabile nell'inverno successivo, in occasione dei prossimi giochi olimpici invernali. Sonofino a 2 turni di lavoro al giorno per 6 giorni a settimana.