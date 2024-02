Milano-Cortina | Magoni | ‘grande occasione per digitale a servizio promozione territorio’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 feb. (Adnkronos) – Lara, sottosegretario alla presidenza con delega a Sport e giovani della Regione Lombardia, è intervenuta oggi sul tema delle Olimpiadi 2026 comedi sviluppo per il territorio, indell’evento ‘Lombardia Digital Summit’, che si è tenuto a palazzo Lombardia: “Le Olimpiadi 2026 saranno sicuramente una grandissimadi visibilità – ha ricordato – ma questa volta, a differenza di altri eventi come Expo, saranno molti meno i giorni in cui la Lombardia potrà promuoversi con questa vetrina. Dovremo sfruttare il dinamismo delper stare al passo con la velocità delle comunicazioni e lavorare per ladel territorio”.Cinque province coinvolte, 16 discipline olimpiche e 6 paralimpiche, 3.500 atleti per 93 nazioni e una stima di 30.000 persone coinvolte nell’organizzazione. “Quelli olimpici – ha aggiunto– sono sempre numeri stratosferici. Da sportiva dico che è una grande opportunità, anche di inserimento giovanile. E di conoscenza:si trasformerà in un grande luogo di accoglienza di persone da ogni continente. Un po’ come avveniva nel ‘circus’ bianco iridato con le diverse ‘case’, Italia, Francia o Austria, che rappresentavano tanti spaccati di ogni paese”.“Chi non si ricorda la Valanga azzurra? – ha sottolineato– Con i suoi messaggi innovativi, e l’immagine coordinata di abbigliamento e materiali rappresentò una grande spinta per gli investimenti sui comprensori montani. Da lì è nato tutto questo percorso, di innovazione e crescita infrastrutturale nelle località di montagna. Pensiamo, ad esempio, all’evoluzione dei capi tecnici, delle tute da gara, dei materiali e anche negli impianti di risalita. Cinquanta anni di storia che ci hanno portato alla ‘velocità’ di oggi. Le Olimpiadi – ha concluso il sottosegretario – non hanno ostacoli, lo sport è strumento universale che parla una lingua sola, l’inclusione. E penso alle paralimpiadi, solo dal 1992 si affiancarono alle Olimpiadi, ad Albertville, in Francia. Grazie al contributo deli propositi olimpici, il messaggio universale dello sport avrà quella grande cassa di risonanza che il meraviglioso circus bianco merita, senza distinzioni alcune”. L'articolo CalcioWeb.