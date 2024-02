Milano-Cortina | la battaglia ambientalista | cortei contro le “Olimpiadi insostenibili” e la pista da bob “Occupiamo i 500 larici secolari”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) In piazza della Scala, a, comincia il 6 febbraio una sei giorni di celebrazioni a due anni dall’inizio delleinvernali2026. Ai maestri di sci si preparano a scendere in notturna da Col Drusciè. A Trento si apre la mostra immersiva “Records”. Non mancherà, come annuncia con enfasi Fondazione, “un nuovo ed emozionante momento Olimpico e Paralimpico” al Festival di Sanremo. Cin-cin, applausi e sorrisi. A leggere il programma, quando mancheranno 731 giorni all’inizio delle gare, sembra che tutto sia calmo sotto il cielo di Olimpia. Una sciovinissima e rassicurante celebrazione per far dimenticare le spese folli (3,6 miliardi di euro), i ritardi delle opere, gli sforamenti di budget e gli sponsor con il contagocce. ...