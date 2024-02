Milano-Cortina 2026 | Abodi | “Per la pista da bob è una corsa contro il tempo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “Lada bob? Sarà unail“. A dirlo è Andrea, ministro per lo sport e per i giovani, che ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 ha fatto chiarezza su quella che ormai è diventata una telenovela in vista dei Giochi: “Stiamo cercando di recuperare dopo i ritardi trovati un anno fa. Qualcuno considera questo cantiere che si apre una cosa negativa, ma in realtà deve essere un riscatto dello sport e di tutto il sistema italiano. Organizzare un’Olimpiade è molto complesso, ma facciamo il tifo per l’Italia e quindi per una soluzione definitiva“.ha poi fatto chiarezza sull’aspetto economico: “Spesa aumentata da 2,8 a 3,6 miliardi? Ci sono due voci principali: 1,6 miliardi per l’organizzazione dei Giochi, nelle disponibilità ...