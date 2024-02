Milano | cancellato il dialogo di Giuliano Amato coi detenuti di San Vittore Lo sconcerto del Garante | «24 ore di preavviso e neanche un perché»

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Doveva tenersi domattina alle ore 11, ma è stata improvvisamente cancellata, la presentazione dell’ultimo libro diall’interno del carcere Sandi. Ad imporre l’annullamento dell’appuntamento il Dipartimento amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia. Per ragioni che restano oscure. A denunciare l’intervento a gamba tesa è stato ildeidi, Francesco Maisto, organizzatore della presentazione insieme con la direzione del carcere. «Stamattina alle 11,30 abbiamo appreso con meraviglia e imbarazzo che il Dap non ha autorizzato la presentazione del libro Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società die Donatella ...

