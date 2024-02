Milan | Zlatan Ibrahimovic stravede per il “nuovo Massaro”…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 5 febbraio 2024)alsembrerebbe molto soddisfatto del rendimento di quello che viene definito il “Massaro”, di chi si tratta… Ilcontinua la sua marcia in campionato per blindare il terzo posto alle spalle del duo Inter-Juventus, la sfida di Frosinone ha permesso al Diavolo di portarsi a quota 49 punti dopo 23 giornate. A breve la squadra di Stefano Pioli dovrà fare i conti con l’Europa League e avere un buon margine sulla quinta (Il Bologna a -13, anche se i giocatori di Thiago Motta devono recuperare una partita) non può che fare bene. Tra i protagonisti di queste ultime gare c’è sicuramente Luka Jovic, 5 reti nelle ultime 7 presenze. L’ex Fiorentina arrivato nello scetticismo generale di addetti ai lavori e tifosi si è invece rivelato una risorsa importantissima per Stefano Pioli ...