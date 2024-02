Milan | rinnovo Davide Calabria | novità importanti

(Di lunedì 5 febbraio 2024) In casasi comincia già a pensare aldi contratto di: le ultimesul futuro del difensore italiano Con 28 presenze tra tutte le competizionesi è confermato anche questa stagione uno dei punti fissi del. Il terzino italiano è fondamentale nello scacchiere di Stefano Pioli, capitano e figura simbolo all’interno dello spogliatoio. Per questo il club rossonero sta già cominciando a pensare al suodi contratto, al momento in scadenza a giugno 2025. Come riportato da Tuttosport, infatti, ilvuole cominciare già a trattare con gli agenti del giocatore per rinnovare il contratto fino al 2026. Inoltre non si esclude la possibilità di aggiungere anche ...

Luka Jovic , come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, in stagione ha segnato 5 gol in campionato. Grande medie e per il rinnovo ... (pianetamilan)

Senza analizzarle nel dettaglio, sono questi i motivi per cui il ciclo di Mister Pioli sulla panchina del Milan, per opinione di moltissimi, è giunto al termine. Attenzione, tutto ciò non interferisce ...Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il Milan sarebbe vicinissimo a far proseguire l'avventura di un attaccante in maglia rossonera, a breve l'incontro ...Nella vittoria ottenuta dal Milan in terra ciociara, però ...accedendo i riflettori anche sul discorso rinnovo. L’estremo difensore si è reso protagonista in negativo di tre sbavature importanti ...