“Milan | punta al secondo posto anche grazie a Jovic” E sul rinnovo …

Ma ho la sensazione che contro il Milan possa cambiare qualcosa ...Potrebbero giocare Kvaratskhelia in appoggio alla punta centrale", ha aggiunto Paolo Del Genio nel corso del suo intervento. Sui ...Ex Milan, Gennaro Gattuso contestato a Marsiglia dopo la sconfitta contro il Lione: sui social monta la protesta dei tifosi Momento complicato per Gennaro Gattuso, tecnico del Marsiglia ed ex Milan. L ...Sesko-Milan, i rossoneri accelerano per l’attaccante del Lipsia: offerta presentata, cosa filtra sul futuro della punta Come riportato dalla Bild, il calciomercato Milan accelera per Benjamin Sesko, a ...